В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья - РИА Новости, 11.02.2026
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья
Родители и их девятилетний сын погибли при пожаре в частном деревянном доме в Смоленской области, предварительно, из-за неисправности печи, сообщила прокуратура РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:01:00+03:00
2026-02-11T12:01:00+03:00
2026-02-11T12:17:00+03:00
происшествия
смоленская область
демидов
демидовский район
смоленская область
демидов
демидовский район
2026
Новости
ru-RU
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья
В Смоленской области при пожаре погибли родители и их девятилетний сын