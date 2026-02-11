Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья
12:01 11.02.2026 (обновлено: 12:17 11.02.2026)
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья - РИА Новости, 11.02.2026
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья
Родители и их девятилетний сын погибли при пожаре в частном деревянном доме в Смоленской области, предварительно, из-за неисправности печи, сообщила прокуратура РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, смоленская область, демидов, демидовский район
Происшествия, Смоленская область, Демидов, Демидовский район
В Смоленской области при пожаре в частном доме погибла семья

В Смоленской области при пожаре погибли родители и их девятилетний сын

© Фото : ГУ МЧС России по Смоленской областиПоследствия пожара в частном доме в Демидове, Смоленская область
Последствия пожара в частном доме в Демидове, Смоленская область - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Смоленской области
Последствия пожара в частном доме в Демидове, Смоленская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Родители и их девятилетний сын погибли при пожаре в частном деревянном доме в Смоленской области, предварительно, из-за неисправности печи, сообщила прокуратура региона.
Трагедия произошла около 5.30 мск среды.
"При пожаре в частном деревянном доме в городе Демидове погиб мальчик в возрасте 9 лет, а также его родители 34-летний отец и 35-летняя мать. По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации печи", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.
Прокуратура Демидовского района начала проверку по факту произошедшего.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ у жилого дома на улице Пресненский Вал в центре Москвы, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
СК проведет проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
