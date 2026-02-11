Рейтинг@Mail.ru
Синоптик назвал регион, в котором резко потеплеет в четверг - РИА Новости, 11.02.2026
17:56 11.02.2026
Синоптик назвал регион, в котором резко потеплеет в четверг
Синоптик назвал регион, в котором резко потеплеет в четверг
Резкое потепление почти на 20 градусов ожидается в Воронежской области в четверг, в выходные будут плюсовая температура и осадки из-за циклона, надвигающегося с РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:56:00+03:00
2026-02-11T17:56:00+03:00
общество
воронежская область
воронеж
воронежская область
воронеж
общество, воронежская область, воронеж
Общество, Воронежская область, Воронеж
Синоптик назвал регион, в котором резко потеплеет в четверг

Синоптик Сушков: в Воронежской области в четверг ожидается резкое потепление

ВОРОНЕЖ, 11 фев - РИА Новости. Резкое потепление почти на 20 градусов ожидается в Воронежской области в четверг, в выходные будут плюсовая температура и осадки из-за циклона, надвигающегося с Атлантики, сообщил РИА Новости руководитель Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков.
В ночь на среду в Воронеже температура опускалась до -21 градуса. Синоптик объяснил, что такая погода определялась антициклоном, который уходит на восток. Его заменяет циклон, который идёт из Атлантики.
«
"В четверг уже будет пасмурно и теплее, днем будет -3. А вот пятница, суббота, воскресенье — уже будет плюсовая температура, вот этот циклон принесет тепло, осадки в виде дождя, до +2 днем. Но это все продлится до понедельника", — сказал Сушков.
Во вторник на следующей неделе, по словам синоптика, температура воздуха снизится до -6 градусов днём и до -11 ночью, на дорогах возможна гололедица.
ОбществоВоронежская областьВоронеж
 
 
