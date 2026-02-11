Рейтинг@Mail.ru
Посол в Оттаве оценил перспективы нормализации отношений с Канадой - РИА Новости, 11.02.2026
23:17 11.02.2026 (обновлено: 23:20 11.02.2026)
Посол в Оттаве оценил перспективы нормализации отношений с Канадой
Посол в Оттаве оценил перспективы нормализации отношений с Канадой
Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией и перспективы их стабилизации в настоящее время не просматриваются даже на долгосрочном горизонте,... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
россия
канада
оттава
олег степанов
россия
канада
оттава
в мире, россия, канада, оттава, олег степанов
В мире, Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов
Посол в Оттаве оценил перспективы нормализации отношений с Канадой

Посол Степанов: Канада пошла на разрушение отношений с Россией

Посол РФ в Канаде Олег Степанов
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией и перспективы их стабилизации в настоящее время не просматриваются даже на долгосрочном горизонте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Оттава инициативно пошла на их разрушение. Перспективы стабилизации не просматриваются даже на долгосрочном горизонте", - сообщил дипломат.
Степанов добавил, что никаких двусторонних отношений в их классическом смысле между Россией и Канадой сегодня не существует.
Он также подчеркнул, что сейчас речь, по сути, идет сугубо об эпизодических контактах, которые осуществляются исключительно по линии посольств и только по узкому набору тематических сюжетов и аспектам безопасности дипломатического присутствия.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины
30 декабря 2025, 19:45
 
В миреРоссияКанадаОттаваОлег Степанов
 
 
