Посол в Оттаве оценил перспективы нормализации отношений с Канадой

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией и перспективы их стабилизации в настоящее время не просматриваются даже на долгосрочном горизонте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Оттава инициативно пошла на их разрушение. Перспективы стабилизации не просматриваются даже на долгосрочном горизонте", - сообщил дипломат.

Степанов добавил, что никаких двусторонних отношений в их классическом смысле между Россией Канадой сегодня не существует.