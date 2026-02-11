https://ria.ru/20260211/posol-2073784912.html
Посол в Оттаве оценил перспективы нормализации отношений с Канадой
Посол в Оттаве оценил перспективы нормализации отношений с Канадой
Посол Степанов: Канада пошла на разрушение отношений с Россией
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией и перспективы их стабилизации в настоящее время не просматриваются даже на долгосрочном горизонте, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Оттава инициативно пошла на их разрушение. Перспективы стабилизации не просматриваются даже на долгосрочном горизонте", - сообщил дипломат.
Степанов
добавил, что никаких двусторонних отношений в их классическом смысле между Россией
и Канадой
сегодня не существует.
Он также подчеркнул, что сейчас речь, по сути, идет сугубо об эпизодических контактах, которые осуществляются исключительно по линии посольств и только по узкому набору тематических сюжетов и аспектам безопасности дипломатического присутствия.