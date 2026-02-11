https://ria.ru/20260211/posol-2073691420.html
Посол в Дели рассказал о перспективах России и Индии в сфере мирного атома
Посол в Дели рассказал о перспективах России и Индии в сфере мирного атома
Посол в Дели рассказал о перспективах России и Индии в сфере мирного атома
У России и Индии появились новые перспективы совместной работы в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:28:00+03:00
2026-02-11T16:28:00+03:00
2026-02-11T16:29:00+03:00
в мире
россия
индия
дели
денис алипов
россия
индия
дели
в мире, россия, индия, дели, денис алипов
В мире, Россия, Индия, Дели, Денис Алипов
Посол в Дели рассказал о перспективах России и Индии в сфере мирного атома
Посол Алипов: у РФ и Индии появились перспективы работы в сфере мирного атома