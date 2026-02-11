Рейтинг@Mail.ru
Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 11.02.2026 (обновлено: 11:46 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/posol-2073609362.html
Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией
Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией - РИА Новости, 11.02.2026
Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией
Токио не проявляет готовности что-либо менять в положительную сторону в отношениях с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Токио... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:44:00+03:00
2026-02-11T11:46:00+03:00
в мире
токио
россия
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
https://ria.ru/20260210/yaponiya-2073316547.html
токио
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токио, россия, япония
В мире, Токио, Россия, Япония
Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией

Посол Ноздрев: Япония не готова улучшать отношения с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Токио не проявляет готовности что-либо менять в положительную сторону в отношениях с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.
"Еще в марте 2022 года мы объявили о невозможности продолжения переговоров по мирному договору с Японией как государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны. Судя по риторике японских официальных лиц и содержанию публикуемых здесь программных документов, реальная готовность менять что-либо в положительную сторону у Токио по-прежнему отсутствует", - сказал посол.
Глава дипмиссии подчеркнул, что в этом "играет и реваншистская зацикленность японских властей на собственных территориальных притязаниях на южные Курильские острова", в корне которой кроется нежелание признавать итоги Второй мировой войны.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость
10 февраля, 08:00
 
В миреТокиоРоссияЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала