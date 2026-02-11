Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией

ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Токио не проявляет готовности что-либо менять в положительную сторону в отношениях с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.
"Еще в марте 2022 года мы объявили о невозможности продолжения переговоров по мирному договору с Японией как государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны. Судя по риторике японских официальных лиц и содержанию публикуемых здесь программных документов, реальная готовность менять что-либо в положительную сторону у Токио по-прежнему отсутствует", - сказал посол.
Глава дипмиссии подчеркнул, что в этом "играет и реваншистская зацикленность японских властей на собственных территориальных притязаниях на южные Курильские острова", в корне которой кроется нежелание признавать итоги Второй мировой войны.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
