Посол в Токио заявил о неготовности Японии улучшать отношения с Россией

ТОКИО, 11 фев – РИА Новости. Токио не проявляет готовности что-либо менять в положительную сторону в отношениях с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Токио Николай Ноздрев.

Глава дипмиссии подчеркнул, что в этом "играет и реваншистская зацикленность японских властей на собственных территориальных притязаниях на южные Курильские острова", в корне которой кроется нежелание признавать итоги Второй мировой войны.