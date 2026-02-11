Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждает с Израилем размещение в Газе госпиталя, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2026
07:48 11.02.2026
Россия обсуждает с Израилем размещение в Газе госпиталя, заявил посол
Россия обсуждает с Израилем размещение в Газе госпиталя, заявил посол
россия
израиль
египет
анатолий викторов
владимир путин
махмуд аббас
россия, израиль, египет, анатолий викторов, владимир путин, махмуд аббас
Россия, Израиль, Египет, Анатолий Викторов, Владимир Путин, Махмуд Аббас
Россия обсуждает с Израилем размещение в Газе госпиталя, заявил посол

Посол Викторов: Россия обсуждает с Израилем размещение в Газе полевого госпиталя

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что РФ обсуждает с Израилем, "Советом мира" и рядом других стран возможность скорейшего развертывания в секторе Газа российского полевого госпиталя.
Как заявил дипломат в интервью телеканалу RT, эта инициатива была выдвинута два года назад. Тогда израильская сторона назвала идею интересной, но заявила, что обеспечить безопасность российских медиков невозможно.
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта открылся в тестовом режиме
1 февраля, 15:41
"Пора напомнить о нашей инициативе по развертыванию полевого госпиталя на территории сектора Газа... Теперь я подтверждаю... что в принципе мы готовы развернуть этот медицинский пункт как можно скорее - с российским оборудованием и российскими сотрудниками... И сейчас мы обсуждаем возможность скорейшей реализации этой инициативы с израильскими коллегами, международными представителями, включая представителей "Совета мира", и с коллегами в этом регионе, соседними государствами: Египтом и ОАЭ", - заявил Викторов.
По словам посла, президент РФ Владимир Путин на встрече со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом несколько дней назад выразил готовность к размещению в секторе этого госпиталя.
Путин 22 января, провел в Кремле переговоры с Аббасом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Россия Израиль Египет Анатолий Викторов Владимир Путин Махмуд Аббас
 
 
