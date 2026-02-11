Россия обсуждает с Израилем размещение в Газе госпиталя, заявил посол

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что РФ обсуждает с Израилем, "Советом мира" и рядом других стран возможность скорейшего развертывания в секторе Газа российского полевого госпиталя.

Как заявил дипломат в интервью телеканалу RT, эта инициатива была выдвинута два года назад. Тогда израильская сторона назвала идею интересной, но заявила, что обеспечить безопасность российских медиков невозможно.