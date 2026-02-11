Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Лондоне назвал одну из главных задач дипломатии - РИА Новости, 11.02.2026
03:17 11.02.2026
Посол России в Лондоне назвал одну из главных задач дипломатии
Посол России в Лондоне назвал одну из главных задач дипломатии - РИА Новости, 11.02.2026
Посол России в Лондоне назвал одну из главных задач дипломатии
Создание механизмов для построения многополярного мира является одной из основных задач дипломатии на сегодняшний день, заявил посол России в Великобритании... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:17:00+03:00
2026-02-11T03:17:00+03:00
в мире
россия
лондон
великобритания
андрей келин
в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин
Посол России в Лондоне назвал одну из главных задач дипломатии

Келин: одной из главных задач дипломатии является построение многополярного мира

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Создание механизмов для построения многополярного мира является одной из основных задач дипломатии на сегодняшний день, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин во время приема по случаю Дня дипломатического работника.
На приеме в посольстве РФ присутствовали послы и дипломаты из дружественных стран, а также соотечественники. В ходе мероприятия прошел оперный концерт, после чего гостям были предложены блюда русской кухни.
"В переломные периоды мы всегда думали только об одном: о том, чтобы создать необходимые условия для развития нашей страны. Это первая задача. И вторая задача – это создание новых механизмов для построения нового глобального, многополярного мира", - сказал Келин, обращаясь к гостям.
Он отметил, что по мере возрастания турбулентности в мире важность задач, возложенных на дипломатическую службу, возрастает.
"В нынешней кризисной ситуации в Европе, связанной с Украиной, дипломатии предстоит решить очень многое. Когда военные задачи будут выполнены, то остальные все задачи предстоит решить нашей дипломатии… У нас очень взыскательное руководство, у нас очень взыскательный российский народ, который внимательно следит за тем, что мы делаем, поэтому расслабляться мы не можем, будем продолжать вносить наш вклад в выполнение всех этих огромных задач", - добавил Келин.
В миреРоссияЛондонВеликобританияАндрей Келин
 
 
