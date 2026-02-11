https://ria.ru/20260211/posobie-2073629694.html
В ОП предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Беременным женщинам в России нужно выплачивать единое пособие в размере прожиточного минимума, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Мы в Общественной палате предлагаем предоставлять беременным женщинам единое пособие, независимо от их дохода. Назовем его универсальным пособием в размере прожиточного минимума", - сказал Рыбальченко
По его словам, такая выплата освободит от сложного процесса со сбором справок, которые могут потребоваться при оформлении выплат, и станет хорошей поддержкой государства.