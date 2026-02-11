Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ
12:50 11.02.2026
В ОП предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ
В ОП предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ - РИА Новости, 11.02.2026
В ОП предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ
Беременным женщинам в России нужно выплачивать единое пособие в размере прожиточного минимума, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по... РИА Новости, 11.02.2026
общество
россия
москва
сергей рыбальченко
россия
москва
общество, россия, москва, сергей рыбальченко
Общество, Россия, Москва, Сергей Рыбальченко
В ОП предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ

Рыбальченко предложил выплачивать пособие беременным женщинам в размере МРОТ

© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
Беременная женщина
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Беременным женщинам в России нужно выплачивать единое пособие в размере прожиточного минимума, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Круглый стол на тему "Демографический потенциал и здоровье нации: влияние качества питания на развитие детей в социально уязвимых семьях" проходит в среду в Общественной палате РФ в Москве.
"Мы в Общественной палате предлагаем предоставлять беременным женщинам единое пособие, независимо от их дохода. Назовем его универсальным пособием в размере прожиточного минимума", - сказал Рыбальченко в ходе кругового стола.
По его словам, такая выплата освободит от сложного процесса со сбором справок, которые могут потребоваться при оформлении выплат, и станет хорошей поддержкой государства.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Минздраве рассказали о новом порядке оказания медпомощи беременным
26 января, 11:29
 
