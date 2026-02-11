В ОП предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Беременным женщинам в России нужно выплачивать единое пособие в размере прожиточного минимума, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, такая выплата освободит от сложного процесса со сбором справок, которые могут потребоваться при оформлении выплат, и станет хорошей поддержкой государства.