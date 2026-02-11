ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Польские власти не знают числа своих наемников, воюющих на Украине, следует из слов депутата сейма Павла Суского, представляющего законопроект о декриминализации наемничества.
"Мы окончили второе чтение и одним из вопросов был, для скольких лиц мы готовим этот закон. У нас нет такого знания", - сказал Суский, обращаясь к депутатам.
Он рассказал, что в процессе работы над законопроектом общался лишь с одним гражданином Польши, представляющим семерых наемников, один из которых уже погиб.
Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте прошлого года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
