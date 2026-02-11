Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что не знают число своих наемников на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 11.02.2026
В Польше заявили, что не знают число своих наемников на Украине
В Польше заявили, что не знают число своих наемников на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
В Польше заявили, что не знают число своих наемников на Украине
Польские власти не знают числа своих наемников, воюющих на Украине, следует из слов депутата сейма Павла Суского, представляющего законопроект о... РИА Новости, 11.02.2026
В Польше заявили, что не знают число своих наемников на Украине

Депутат Суский: Польша не знает число своих наемников, воюющих на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Центральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Польские власти не знают числа своих наемников, воюющих на Украине, следует из слов депутата сейма Павла Суского, представляющего законопроект о декриминализации наемничества.
В среду сейм Польши приступил к рассмотрению законопроекта о декриминализации наемничества в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах ВСУ.
Флаг Польши и НАТО - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Польский наемник перешел на сторону России для борьбы с ВСУ
23 августа 2025, 06:32
«
"Мы окончили второе чтение и одним из вопросов был, для скольких лиц мы готовим этот закон. У нас нет такого знания", - сказал Суский, обращаясь к депутатам.
Он рассказал, что в процессе работы над законопроектом общался лишь с одним гражданином Польши, представляющим семерых наемников, один из которых уже погиб.
Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте прошлого года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Посол России: в Польше тема наемников находится под негласным запретом
30 августа 2025, 10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)Мария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
