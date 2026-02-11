Польша пока не присоединится к Совету мира, заявил Туск

ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Польша пока не присоединится к работе "Совета мира", но продолжит переговоры, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, открывая заседание кабмина.

"Это тот момент, чтобы однозначно сказать, что текущая ситуация, если речь идет о принципах и целях этого совета, ведет к тому, что Польша не присоединится к работе "Совета мира", - заявил премьер.