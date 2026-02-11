Польша пока не присоединится к Совету мира, заявил Туск

ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Польша пока не присоединится к работе "Совета мира", но продолжит переговоры, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
Президент Польши Навроцкий получил приглашение от американского президента вступить в "Совет мира", однако пока не принял никакого решения, так как членство в международных организациях в соответствии с польской конституцией требует одобрения правительства и принятия сеймом специального закона.
"Я получил информацию от министра иностранных дел Радослава Сикорского, что наш посол Богдан Клих, наше посольство в Вашингтоне получило приглашение на инаугурацию "Совета мира", которая состоится 19 февраля в США", - сказал Туск, уточнив, что приглашение предназначено для польского премьера или президента.
"Это тот момент, чтобы однозначно сказать, что текущая ситуация, если речь идет о принципах и целях этого совета, ведет к тому, что Польша не присоединится к работе "Совета мира", - заявил премьер.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.