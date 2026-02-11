https://ria.ru/20260211/poljanskij-2073665936.html
Полянский оценил настрой Швейцарии на на старте председательства в ОБСЕ
Полянский оценил настрой Швейцарии на на старте председательства в ОБСЕ
Швейцария на старте своего председательства в ОБСЕ демонстрирует настрой на диалог, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий... РИА Новости, 11.02.2026
В мире, Швейцария, Россия, Финляндия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский: Швейцария на старте председательства в ОБСЕ настроена на диалог
ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Швейцария на старте своего председательства в ОБСЕ демонстрирует настрой на диалог, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Швейцария
вступила в председательство в ОБСЕ
с начала 2026 года, сменив на этом посту Финляндию
, выполнявшую функции председателя в 2025 году. На специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене
15 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис представил приоритеты швейцарского председательства, в которых подчеркивается, что диалог и совместная безопасность - это не роскошь, а необходимость.
"На мой взгляд, швейцарцы задали правильный тон работе. Мне сложно напрямую сравнивать, но та повестка, которую обозначило действующее председательство, выглядит более взвешенной по сравнению с предыдущей финской. У них в приоритете везде звучат диалог и взаимодействие. Украинская тема, конечно, никуда не делась, но сейчас трудно ожидать, что она уйдет с повестки - слишком много стран заинтересованы в том, чтобы она постоянно оставалась в центре внимания", - сказал Полянский
.
Постпред добавил, что, на его взгляд, в целом подход у швейцарцев, по крайней мере на старте, правильный.
"Посмотрим на практические результаты", - заключил он.