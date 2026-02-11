Полянский оценил настрой Швейцарии на на старте председательства в ОБСЕ

ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Швейцария на старте своего председательства в ОБСЕ демонстрирует настрой на диалог, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Постпред добавил, что, на его взгляд, в целом подход у швейцарцев, по крайней мере на старте, правильный.