Полянский рассказал о контактах в ОБСЕ

ВЕНА, 11 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Контакты в ОБСЕ пока сводятся к прощупыванию возможностей для диалога, заявил в интервью РИА Новости новый постпред России при организации Дмитрий Полянский.

"Пока идет осторожное прощупывание возможностей разговаривать о чем-то. У нас разные представления о том, какие перспективы у этой организации и какая последовательность шагов, которые она должна предпринять", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.