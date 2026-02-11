Рейтинг@Mail.ru
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева арестовали
17:04 11.02.2026 (обновлено: 17:08 11.02.2026)
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева арестовали
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева арестовали - РИА Новости, 11.02.2026
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева арестовали
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Павла Васина, обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
москва
дубай
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева арестовали

Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Павла Васина, обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Васину Павлу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 апреля", - решил суд.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В СК рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
Вчера, 12:22
Васин был немногословен, свою позицию по обвинению решил не излагать, против СИЗО не возражал, выразив надежду, впрочем, на домашний арест. "Скрываться не собираюсь", - пояснил фигурант суду.
Обвиняемый, по словам его адвоката, сотрудничает со следствием и дает показания.
В среду Замоскворецкий суд Москвы также арестовал его отца Виктора Васина.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева дает показания на других фигурантов
Вчера, 15:37
 
