Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде

Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева арестовали

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Павла Васина, обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать Васину Павлу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 апреля", - решил суд.

Васин был немногословен, свою позицию по обвинению решил не излагать, против СИЗО не возражал, выразив надежду, впрочем, на домашний арест. "Скрываться не собираюсь", - пояснил фигурант суду.

Обвиняемый, по словам его адвоката, сотрудничает со следствием и дает показания.

В среду Замоскворецкий суд Москвы также арестовал его отца Виктора Васина.

Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае . Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ , выехала на Украину . Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции . В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля.

По данным СК , Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.