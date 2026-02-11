https://ria.ru/20260211/pokushenie-2073706691.html
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева арестовали
РИА Новости: Павла Васина арестовали по делу о покушении на генерала Алексеева
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Павла Васина, обвиняемого в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Васину Павлу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 апреля", - решил суд.
Васин был немногословен, свою позицию по обвинению решил не излагать, против СИЗО не возражал, выразив надежду, впрочем, на домашний арест. "Скрываться не собираюсь", - пояснил фигурант суду.
Обвиняемый, по словам его адвоката, сотрудничает со следствием и дает показания.
В среду Замоскворецкий суд Москвы
также арестовал его отца Виктора Васина.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России
после задержания в Дубае
. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ
, выехала на Украину
. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции
. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул
5 февраля.
По данным СК
, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.