Павел Васин, обвиняемый в покушении на генерала Алексеева, дает показания

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Павел Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сотрудничает со следствием и дает показания, заявил его защитник в суде, передает корреспондент РИА Новости.

"Будучи в статусе обвиняемого и подозреваемого сотрудничает со следствием, дает показания, скрываться не планирует", - сообщил суду защитник.

По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.