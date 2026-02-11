Павел Васин, обвиняемый в покушении на генерала Алексеева, дает показания

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Павел Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сотрудничает со следствием и дает показания, заявил его защитник в суде, передает корреспондент РИА Новости.
Виктор Васин и его сын Павел Васин ранее были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК. В среду Замоскворецкий суд столицы арестовал Васина-старшего, теперь рассматривается ходатайство в отношении его сына.
«
"Будучи в статусе обвиняемого и подозреваемого сотрудничает со следствием, дает показания, скрываться не планирует", - сообщил суду защитник.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.