Рейтинг@Mail.ru
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 11.02.2026 (обновлено: 16:44 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/pokushenie-2073689917.html
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд - РИА Новости, 11.02.2026
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд
В Замоскворецкий суд Москвы доставили Павла Васина, ещё одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:22:00+03:00
2026-02-11T16:44:00+03:00
происшествия
покушение на генерала алексеева в москве
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073698830_0:229:3098:1972_1920x0_80_0_0_2559ceef77608d58267af99b4040590f.jpg
https://ria.ru/20260211/chp-2073673594.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073698830_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_76a4b7cdecdbdbc40bf5a8de0e4cc1c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, покушение на генерала алексеева в москве, москва
Происшествия, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Москва
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд

Соучастника покушения на генерала Алексеева Павла Васина доставили в суд

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСоучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы доставили Павла Васина, ещё одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили РИА Новости в суде.
"Павел Васин доставлен в суд, получено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева дает показания на других фигурантов
Вчера, 15:37
 
ПроисшествияПокушение на генерала Алексеева в МосквеМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала