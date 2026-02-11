https://ria.ru/20260211/pokushenie-2073689917.html
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд - РИА Новости, 11.02.2026
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд
В Замоскворецкий суд Москвы доставили Павла Васина, ещё одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:22:00+03:00
2026-02-11T16:22:00+03:00
2026-02-11T16:44:00+03:00
происшествия
покушение на генерала алексеева в москве
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073698830_0:229:3098:1972_1920x0_80_0_0_2559ceef77608d58267af99b4040590f.jpg
https://ria.ru/20260211/chp-2073673594.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073698830_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_76a4b7cdecdbdbc40bf5a8de0e4cc1c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, покушение на генерала алексеева в москве, москва
Происшествия, Покушение на генерала Алексеева в Москве, Москва
Еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд
Соучастника покушения на генерала Алексеева Павла Васина доставили в суд