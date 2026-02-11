https://ria.ru/20260211/pokushenie-2073672660.html
Соучастник покушения на Алексеева отговаривал совершать преступление
Соучастник покушения на Алексеева отговаривал совершать преступление - РИА Новости, 11.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева отговаривал совершать преступление
Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил в суде, что отговаривал других фигурантов совершать преступление, передает... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:34:00+03:00
2026-02-11T15:34:00+03:00
2026-02-11T17:26:00+03:00
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073712983_0:21:3094:1761_1920x0_80_0_0_26b3fd65781f9b21b8691d459316c78c.jpg
https://ria.ru/20260211/alekseev-2073619536.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073712983_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2c632d056f5756a1920ae574acc8f84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
покушение на генерала алексеева в москве, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Покушение на генерала Алексеева в Москве, Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ
Соучастник покушения на Алексеева отговаривал совершать преступление
Соучастник покушения на Алексеева Васин отговаривал совершать преступление
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил в суде, что отговаривал других фигурантов совершать преступление, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я отговаривал их (соучастников - ред.) от этого, от необдуманных поступков", - заявил Васин суду.
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы
рассматривает ходатайство следствия об аресте Виктора Васина. Он и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК
.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю Любомиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ
генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.