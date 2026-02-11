Рейтинг@Mail.ru
Соучастник покушения на Алексеева отговаривал совершать преступление
15:34 11.02.2026 (обновлено: 17:26 11.02.2026)
Соучастник покушения на Алексеева отговаривал совершать преступление
2026
покушение на генерала алексеева в москве, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф
Соучастник покушения на Алексеева отговаривал совершать преступление

Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде. 11 февраля 2026
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде. 11 февраля 2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, заявил в суде, что отговаривал других фигурантов совершать преступление, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я отговаривал их (соучастников - ред.) от этого, от необдуманных поступков", - заявил Васин суду.
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Виктора Васина. Он и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю Любомиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В СК рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
