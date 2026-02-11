https://ria.ru/20260211/pokushenie-2073669802.html
Соучастник покушения на генерала Алексеева признал вину
Соучастник покушения на генерала Алексеева признал вину - РИА Новости, 11.02.2026
Соучастник покушения на генерала Алексеева признал вину
Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, подтвердил в суде, что признает вину, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Виктор Васин, соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, подтвердил в суде, что признает вину, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы
рассматривает ходатайство следствия об аресте Виктора Васина. Он и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК
"Вину свою признаю", - заявил он суду.
В материалах дела также имеется явка с повинной, Васин дает показания и на других участников покушения, рассказал в суде его адвокат.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.