Соучастник покушения на генерала Алексеева признал вину

В материалах дела также имеется явка с повинной, Васин дает показания и на других участников покушения, рассказал в суде его адвокат.

По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.