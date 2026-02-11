Рейтинг@Mail.ru
08:41 11.02.2026 (обновлено: 09:04 11.02.2026)
Следователь рассказал о доказательствах по делу о покушении на Алексеева
Следователь рассказал о доказательствах по делу о покушении на Алексеева
Вина участников покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтверждается показаниями свидетелей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Следователь рассказал о доказательствах по делу о покушении на Алексеева

Показания свидетелей подтверждают вину участников покушения на Алексеева

© ЦОС ФСБ РФПистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева. Кадр видео
Пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Пистолет, из которого стреляли в генерала Алексеева. Кадр видео
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вина участников покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева подтверждается показаниями свидетелей, передает корреспондент РИА Новости.
Замоскворецкий суд столицы во вторник по ходатайству следствия заочно арестовал соучастницу покушения Зинаиду Серебрицкую, она объявлена в международный розыск.
В деле о покушении на генерала Алексеева есть неустановленные соучастники
Вчера, 03:12
"Вина… подтверждается совокупностью собранных доказательств, показаниями свидетелей, протоколами осмотров предметов, результатами оперативно-розыскной деятельности", - заявил следователь в суде.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Серебрицкая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как ранее сообщил следователь в суде, скрывалась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" авиарейсом "Москва-Стамбул" 5 февраля.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Покушение на Алексеева не повлияло на цели России, заявила Захарова
10 февраля, 15:57
 
