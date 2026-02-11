Рейтинг@Mail.ru
Первая очередь завода "Л-Пак" открылась в подмосковной Кашире
16:23 11.02.2026
Первая очередь завода "Л-Пак" открылась в подмосковной Кашире
2026-02-11T16:23:00+03:00
2026-02-11T16:23:00+03:00
Первая очередь завода "Л-Пак" открылась в подмосковной Кашире

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первая очередь завода "Л-Пак" по производству гофрированного картона и упаковки открылась в подмосковной Кашире, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Здесь будут выпускать 240 миллионов квадратных метров продукции в год. Также создано свыше 270 рабочих мест, а всего планируется – около тысячи.
Летом 2023 года на ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве в Подмосковье завода "Л-Пак". Общий объем инвестиций в проект – 7,7 миллиарда рублей. Он реализуется в несколько этапов.
Губернатор региона Андрей Воробьев приехал на завод, поздравил команду предприятия с открытием производства, а также проверил, как реализуются другие важные проекты на территории ОЭЗ "Кашира".
"Особая экономическая зона "Кашира" существует относительно недавно и, конечно, главный ее успех – открытие новых предприятий. Мы на экономическом форуме в Санкт-Петербурге подписали соглашение и сегодня видим, что оно воплотилось в реальное производство, рабочие места. Это только первый этап, одна четвертая часть того, что вынашивают в своих планах инвесторы. Конечно, многое будет зависеть от эффективности, конкурентоспособности продукта. Приятно, что в Московской области сейчас реализуется ряд проектов, связанных с производством упаковки", – отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он также пожелал успехов наладчикам, операторам, инженерам, дизайнерам и технологам. Воробьев уверен, что дружная команда завода будет пополняться новыми талантливыми людьми.
Регион оказал компании "Л-Пак" содействие в подборе площадки в ОЭЗ "Кашира", сопровождает проект на каждом этапе реализации. Резидентам ОЭЗ в Подмосковье предоставляют налоговые льготы – нулевые налоги на имущество, на землю, а также транспортный налог, 2% налога на прибыль. Предприятие также планирует подать заявку на возмещение затрат на строительство инженерной инфраструктуры.
"Наша задумка была построить комбинат, подобный тому, который есть у нас в Липецке. Дело в том, что рынок нашей продукции – это в основном Московская область. Потребителями являются различные производства, распределительные центры, сетевые ритейлеры, магазины. Мы в течение года изучали варианты – это Московская, Владимирская, Калужская, Тульская области", – рассказал директор ООО "Л-Пак Кашира" Владимир Дергунов.
Он добавил, что комплекс факторов, в том числе то, что ОЭЗ предоставляет налоговые льготы, стал определяющим по выбору места именно в Кашире.
Так, продукция, которая будет выпускаться в Кашире, востребована во многих отраслях. Например, в пищевой промышленности, фармацевтике, косметике, мебели, бытовой технике, запчастях и других отраслях. География поставок – вся России и страны СНГ. К 2028 году "Л-Пак" планирует выйти на объем производства – 1 миллиард квадратных метров продукции в год.
"На текущий момент у нас установлен один гофроагрегат, который позволяет производить до 20 миллионов квадратных метров продукции в месяц. Но фактически этот завод строился и планировался под установку трех таких агрегатов – это, соответственно, 60 миллионов квадратных метров продукции. Уже летом у нас будет устанавливаться второй гофроагрегат. А следующим шагом станет строительство еще производственного корпуса для установки линий переработки. Как его построим поставим третий гофроагрегат и выйдем уже на максимальный объем", – рассказал начальник производства Артур Феденченко.
Кроме того, завод оснащен современным оборудованием. Здесь работают полностью автоматизированные станки по выпуску лотков для овощей и робот-укладчик готовой продукции.
"До этого я работал в другой сфере – был торговым представителем, занимался рекламой, прямыми продажами. Но затем решил кардинально сменить работу, устроился на предприятие, прошел 3-месячное обучение на "Л-Пак" в Липецке и потом начал трудиться здесь, в Кашире. Сейчас работаю в роботизированном цехе. Это очень облегчает жизнь, так как физически ничего упаковывать не нужно – настроил робота под задание, и он в автоматическом режиме выполняет всю работу. Главное – правильно настроить, чтобы не было никаких сбоев, ошибок", – рассказал машинист печатно-высекального агрегата шестого разряда Сергей Архипкин.
Особое значение для "Л-Пак" имеет экологическая составляющая. Компания придерживается принципов бережливого производства, использует вторсырье. Доля переработанной макулатуры – 80% и только 20% чистой целлюлозы.
"Мы производим трех- и пятислойный гофрокартон. В нашем цехе работает 40 человек, это в основном жители Каширы, ближайших населенных пунктов. На предприятии хорошие зарплаты, условия труда, комфортные комнаты приема пищи, новые душевые. Есть перспективы карьерного роста. Плюс у нас часто устраивают корпоративные праздники, например, День семьи, приглашают детей наших сотрудников", - рассказал начальник цеха по производству гофрокартона Алексей Новиков.
В Кашире, Коломне и Павловском Посаде производят гофрокартон и гофротару, в Балашихе – виниловые обои, изделия из ваты, влажные салфетки, товары для дома. Кроме того, в Лобне компания "Упаковочные системы" (бывший Tetra Pak) реализуют инвестпроект, который позволит вдвое увеличить производство упаковочного материала. А в Чехове в 2025 году запустили новый цех по упаковке для пищевой индустрии на предприятии "МолоПак". Здесь будут каждый год производить на отечественных технологиях до 1,2 миллиарда упаковок для жидких пищевых продуктов длительного срока хранения (молоко, соки, вино).
"Л-Пак" – один из шести резидентов ОЭЗ "Кашира", которая создана в 2019 году. Здесь также работает компания "Агрокультура Групп" – лидер региона по выращиванию овощей, зелени и ягод в защищенном грунте. Она выпускает продукцию под брендом "Зеленый стандарт", которая представлена в федеральных торговых сетях и на маркетплейсах. "НОВАТЭК – СПГ топливо Кашира" построила малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа.
В рамках соглашения на ПМЭФ-2025 "Архбум" реализует в ОЭЗ "Кашира" важный проект импортозамещения – производство макулатурных тарных картонов. Запустить предприятие планируют в 2028 году. Компания "Префабрика АГ" в этом году планирует начать производство инновационного продукта из легкого бетона для строительства жилых и социальных объектов малой и средней этажности. А "ГрейдБилд" – биоразлагаемой посуды и упаковки. Оба завода уже построены и готовятся к открытию в мае-июне.
"Старт ОЭЗ "Кашира" мы с Андреем Юрьевичем Воробьевым дали еще в конце 2019-го. Это был сложный период для бизнеса – шла пандемия. Но, тем не менее, мы не остановились, продолжили работу, начали строить инфраструктуру за свой счет – электрические, газовые сети, сети водоснабжения, водоотведения, дороги и так далее. Это позволило нам привлечь крупных инвесторов. Плановый объем инвестиций по нашим шести резидентам – порядка 36,6 миллиарда рублей. На сегодняшний день освоено уже 21,3 миллиарда рублей. Все эти производства обеспечат 1,5 тысячи рабочих мест в городском округе Кашира", – отметил генеральный директор ОЭЗ "Кашира" Дмитрий Зубов.
Он добавил, что этот опыт говорит о том, что на один рубль инвестиций, вложенных в инфраструктуру, привлекается порядка 10 рублей от частных предпринимателей, инвесторов. Эта модель успешно работает, поэтому ОЭЗ не остановится. Уже сейчас проектируются новые сети, новые коммуникации для того, чтобы обеспечить будущих резидентов необходимой инфраструктурой.
Всего в Подмосковье – шесть ОЭЗ. Они находятся в Кашире, Дубне, Фрязине, Ступине, Домодедове, Серпухове. В них действуют 210 резидентов.
