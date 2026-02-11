Лавров рассказал о развитии столицы КНДР

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что столица КНДР Пхеньян становится все лучше и лучше с каждым годом.

"Наверное, в условиях отсутствия санкций наши соседи развивались бы еще более эффективно, но и в рамках санкций мужественный и трудолюбивый корейский народ решает задачи своего развития, не полагаясь на тех, кто ему создает трудности", - добавил министр.