Лавров рассказал о развитии столицы КНДР - РИА Новости, 11.02.2026
15:48 11.02.2026
Лавров рассказал о развитии столицы КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что столица КНДР Пхеньян становится все лучше и лучше с каждым годом. РИА Новости, 11.02.2026
пхеньян, россия, кндр, сергей лавров, госдума рф
Пхеньян, Россия, КНДР, Сергей Лавров, Госдума РФ
© Getty Images / Catriona MacGregorПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / Catriona MacGregor
Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что столица КНДР Пхеньян становится все лучше и лучше с каждым годом.
"Я был там совсем недавно, в прошлом году. Был и в Пхеньяне, и был на новом курорте Вонсан, куда всем рекомендую съездить, нам сказали, что российские туристы будут самыми приоритетными на этом великолепном курорте: великолепное море, великолепные условия. Пхеньян за последние три-четыре года, что я там бываю, становится все лучше и лучше. Строятся новые микрорайоны, все чисто, красиво", - сказал Лавров, выступая в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
"Наверное, в условиях отсутствия санкций наши соседи развивались бы еще более эффективно, но и в рамках санкций мужественный и трудолюбивый корейский народ решает задачи своего развития, не полагаясь на тех, кто ему создает трудности", - добавил министр.
ПхеньянРоссияКНДРСергей ЛавровГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала