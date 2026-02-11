https://ria.ru/20260211/phenjan-2073675542.html
Лавров рассказал о развитии столицы КНДР
Лавров рассказал о развитии столицы КНДР - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал о развитии столицы КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что столица КНДР Пхеньян становится все лучше и лучше с каждым годом. РИА Новости, 11.02.2026
Лавров рассказал о развитии столицы КНДР
Лавров: Пхеньян становится лучше с каждым годом
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что столица КНДР Пхеньян становится все лучше и лучше с каждым годом.
"Я был там совсем недавно, в прошлом году. Был и в Пхеньяне
, и был на новом курорте Вонсан
, куда всем рекомендую съездить, нам сказали, что российские туристы будут самыми приоритетными на этом великолепном курорте: великолепное море, великолепные условия. Пхеньян за последние три-четыре года, что я там бываю, становится все лучше и лучше. Строятся новые микрорайоны, все чисто, красиво", - сказал Лавров
, выступая в ходе "правительственного часа" в Госдуме
.
"Наверное, в условиях отсутствия санкций наши соседи развивались бы еще более эффективно, но и в рамках санкций мужественный и трудолюбивый корейский народ решает задачи своего развития, не полагаясь на тех, кто ему создает трудности", - добавил министр.