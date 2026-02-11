Рейтинг@Mail.ru
Представители Кремля не планируют присутствовать на заседании Совета мира - РИА Новости, 11.02.2026
16:57 11.02.2026 (обновлено: 17:06 11.02.2026)
Представители Кремля не планируют присутствовать на заседании Совета мира
политика, россия, сша, австралия, дмитрий песков, дональд трамп
Политика, Россия, США, Австралия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Представители Кремля не планируют присутствовать на первом заседании "Совета мира", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"От Кремля никто не планирует", - сообщил Песков RTVI.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. Председателем совета является президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, намерен созвать первую встречу лидеров 19 февраля в Вашингтоне.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира
Вчера, 13:57
 
