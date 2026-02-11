https://ria.ru/20260211/peskov-2073640222.html
У России есть долгосрочные проекты в Венесуэле, заявил Песков
У России есть долгосрочные проекты в Венесуэле, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2026
У России есть долгосрочные проекты в Венесуэле, заявил Песков
У России есть долгосрочные проекты и инвестиции в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
в мире
венесуэла
россия
иран
дмитрий песков
министерство финансов сша
венесуэла
россия
иран
У России есть долгосрочные проекты в Венесуэле, заявил Песков
