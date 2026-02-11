У России есть долгосрочные проекты в Венесуэле, заявил Песков

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. У России есть долгосрочные проекты и инвестиции в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это все служит поводом для обсуждения с американцами ситуации с запретом участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы.