Рейтинг@Mail.ru
Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 11.02.2026 (обновлено: 13:31 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/peskov-2073626248.html
Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, заявил Песков
Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2026
Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, заявил Песков
Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, вряд ли кто-то будет ее оспаривать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:41:00+03:00
2026-02-11T13:31:00+03:00
армения
россия
сша
дмитрий песков
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg
https://ria.ru/20260210/armeniya-2073535416.html
армения
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59bd7362349fb3311cdbb801d5ccdda8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, сша, дмитрий песков, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, США, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, В мире
Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, заявил Песков

Песков: роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении вряд ли будут оспаривать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, вряд ли кто-то будет ее оспаривать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вряд ли кто-то возьмется оспаривать роль, которую играет ЕврАзЭС в сохранении таких высоких темпов экономического развития этой страны, эта роль очевидна", - сказал Песков журналистам, комментируя визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в страны Южного Кавказа.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Баку во вторник после посещения Еревана. 10 февраля он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которых была подписана Хартия стратегического партнерства между правительствами двух стран.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол
10 февраля, 22:40
 
АрменияРоссияСШАДмитрий ПесковЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала