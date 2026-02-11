Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, заявил Песков

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, вряд ли кто-то будет ее оспаривать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Баку во вторник после посещения Еревана. 10 февраля он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которых была подписана Хартия стратегического партнерства между правительствами двух стран.