Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, заявил Песков
Роль ЕАЭС в высоких темпах развития Армении очевидна, вряд ли кто-то будет ее оспаривать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:41:00+03:00
2026-02-11T12:41:00+03:00
2026-02-11T13:31:00+03:00
