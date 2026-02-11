https://ria.ru/20260211/peskov-2073621884.html
Песков ответил на вопрос об использовании Telegram для связи в зоне СВО
Песков ответил на вопрос об использовании Telegram для связи в зоне СВО - РИА Новости, 11.02.2026
Песков ответил на вопрос об использовании Telegram для связи в зоне СВО
Невозможно представить, чтобы фронтовая связь в зоне СВО обеспечивалась посредством Telegram или какого-либо мессенджера, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
дмитрий песков
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
безопасность
россия
Новости
ru-RU
Песков ответил на вопрос об использовании Telegram для связи в зоне СВО
Песков: нельзя представить, что связь в зоне СВО поддерживается через Telegram