11.02.2026
12:28 11.02.2026
Обсуждать сообщения о выборах на Украине пока рано, считает Песков
Обсуждать сообщения о выборах на Украине пока рано, считает Песков - РИА Новости, 11.02.2026
Обсуждать сообщения о выборах на Украине пока рано, считает Песков
Пока рано рассуждать о сообщениях про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники, заявил... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
украина
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
россия
в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Обсуждать сообщения о выборах на Украине пока рано, считает Песков

Песков: обмен сообщениями о выборах на Украине пока идет через прессу

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пока рано рассуждать о сообщениях про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.
"Пока рано об этом рассуждать. Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников. Источник заявил, что, дескать, началась подготовка к выборам, потом источник также из администрации, из офиса киевского режима заявил, что это не так, опроверг эту информацию", - сказал Песков журналистам.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киеве выступили с заявлением о выборах на Украине
Вчера, 11:19
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
