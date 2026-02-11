Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о возможном объявлении выборов на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
12:25 11.02.2026
Песков прокомментировал сообщения о возможном объявлении выборов на Украине
Сообщения в СМИ о возможном объявлении выборов на Украине нужно принимать во внимание, но от первоисточников таких заявлений пока не было, заявил... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Песков прокомментировал сообщения о возможном объявлении выборов на Украине

Песков: официальных заявлений о выборах на Украине пока не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сообщения в СМИ о возможном объявлении выборов на Украине нужно принимать во внимание, но от первоисточников таких заявлений пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников.
"Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать их, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники. А из первоисточников пока таких заявлений не было", - сказал Песков журналистам.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Миронов назвал условие проведения выборов на Украине
Вчера, 12:13
 
