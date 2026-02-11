Даты следующего раунда переговоров Ирана и США пока не определены

ТЕГЕРАН, 11 фев - РИА Новости. Даты следующего раунда непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пока не определены, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее президент США Дональд Трамп, как передавал портал Axios, сообщил, что он ожидает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится уже на следующей неделе.
"Все еще не определено", - сказал Аббас Аракчи агентству SNN на просьбу прокомментировать проведение нового раунда переговоров с США.
Министр также исключил возможность включения в повестку переговоров по иранскому ядерному досье такого аспекта, как ракетная программа Ирана.
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран (на отказе от обогащения настаивали США), даже если это приведет к войне.
