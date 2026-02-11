Рейтинг@Mail.ru
Даты следующего раунда переговоров Ирана и США пока не определены - РИА Новости, 11.02.2026
11:39 11.02.2026
Даты следующего раунда переговоров Ирана и США пока не определены
Даты следующего раунда переговоров Ирана и США пока не определены - РИА Новости, 11.02.2026
Даты следующего раунда переговоров Ирана и США пока не определены
Даты следующего раунда непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пока не определены, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:39:00+03:00
2026-02-11T11:39:00+03:00
в мире
иран
сша
маскат (город)
аббас аракчи
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
сша
маскат (город)
в мире, иран, сша, маскат (город), аббас аракчи, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Маскат (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Даты следующего раунда переговоров Ирана и США пока не определены

МИД Ирана: даты следующего раунда непрямых переговоров с США пока не определены

ТЕГЕРАН, 11 фев - РИА Новости. Даты следующего раунда непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе пока не определены, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее президент США Дональд Трамп, как передавал портал Axios, сообщил, что он ожидает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится уже на следующей неделе.
"Все еще не определено", - сказал Аббас Аракчи агентству SNN на просьбу прокомментировать проведение нового раунда переговоров с США.
Министр также исключил возможность включения в повестку переговоров по иранскому ядерному досье такого аспекта, как ракетная программа Ирана.
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран (на отказе от обогащения настаивали США), даже если это приведет к войне.
В миреИранСШАМаскат (город)Аббас АракчиДональд ТрампСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Заголовок открываемого материала