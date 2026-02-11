Пентагон хочет отправить второй авианосец на Ближний Восток, пишет WSJ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пентагон дал указание второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке на фоне напряженной ситуации в регионе, передает газета Пентагон дал указание второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке на фоне напряженной ситуации в регионе, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на три неназванных американских чиновника.

Чиновники заявили Wall Street Journal, что Трамп еще не давал официального приказа по отправке второй ударной группы с авианосцем. Один из чиновников утверждает, что приказ о развертывании авианосца может быть сделан в течении нескольких часов.

Пентагон дал указание второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, поскольку американские военные готовятся к потенциальному нападению на Иран", - говорится в статье газеты.

Как заявил один из американских чиновников, Пентагон готовит второй авианосец к развертыванию через две недели, вероятно, с восточного побережья США.

"Авианосец USS George H.W. Bush в настоящее время проводит серию учений у побережья Вирджинии, и... это может ускорить эти учения", - отмечает издание со ссылкой на чиновников.