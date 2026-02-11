https://ria.ru/20260211/pentagon-2073787407.html
Пентагон хочет отправить второй авианосец на Ближний Восток, пишет WSJ
2026-02-11T23:54:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
аббас аракчи
министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Министерство обороны США
WSJ: США готовят вторую авианосной группу к развертыванию на Ближнем Востоке
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Пентагон дал указание второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке на фоне напряженной ситуации в регионе, передает газета Wall Street Journal
со ссылкой на три неназванных американских чиновника.
Президент США Дональд Трамп
в интервью Axios во вторник сообщил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца с ударной группой на Ближний Восток
.
Чиновники заявили Wall Street Journal, что Трамп еще не давал официального приказа по отправке второй ударной группы с авианосцем. Один из чиновников утверждает, что приказ о развертывании авианосца может быть сделан в течении нескольких часов.
"Пентагон
дал указание второй авианосной ударной группе подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, поскольку американские военные готовятся к потенциальному нападению на Иран", - говорится в статье газеты.
Как заявил один из американских чиновников, Пентагон готовит второй авианосец к развертыванию через две недели, вероятно, с восточного побережья США.
"Авианосец USS George H.W. Bush в настоящее время проводит серию учений у побережья Вирджинии, и... это может ускорить эти учения", - отмечает издание со ссылкой на чиновников.
В оманской столице Маскате
6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана
на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе с тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи
8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран (на отказе от обогащения настаивали США), даже если это приведет к войне.