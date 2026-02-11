Пентагон рассказал о нарушении дронами картелей воздушного пространства США

ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Связанные с мексиканскими картелями дроны нарушили воздушное пространство США в штате Техас и были выведены из строя американскими военными, сообщил РИА Новости представитель администрации президента Дональда Трамп.

"Дроны, связанные с мексиканскими картелями, нарушили воздушное пространство США . Министерство войны предприняло меры для их выведения из строя. Федеральное управление гражданской авиации США и министерство войны пришли к выводу, что угрозы для коммерческих авиаперевозок нет", - говорится в заявлении представителя.

Ранее в среду федеральное управление гражданской авиации США временно закрыло воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе , указав, что ограничения продлятся до 21 февраля. Причины закрытия не сообщались.

Позднее авиационный регулятор сообщил, что все ограничения на полеты в аэропорту сняты, угрозы для гражданской авиации нет.