Пентагон рассказал о нарушении дронами картелей воздушного пространства США
Пентагон рассказал о нарушении дронами картелей воздушного пространства США
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Связанные с мексиканскими картелями дроны нарушили воздушное пространство США в штате Техас и были выведены из строя американскими военными, сообщил РИА Новости представитель администрации президента Дональда Трамп.
"Дроны, связанные с мексиканскими картелями, нарушили воздушное пространство США
. Министерство войны предприняло меры для их выведения из строя. Федеральное управление гражданской авиации США и министерство войны пришли к выводу, что угрозы для коммерческих авиаперевозок нет", - говорится в заявлении
представителя.
Ранее в среду федеральное управление гражданской авиации США временно закрыло воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе
, указав, что ограничения продлятся до 21 февраля. Причины закрытия не сообщались.
Позднее авиационный регулятор сообщил, что все ограничения на полеты в аэропорту сняты, угрозы для гражданской авиации нет.
Отправка и прием рейсов в аэропорту Эль-Пасо пока не возобновились, согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24.