В Минтруде рассказали о прибавке к пенсии для многодетных матерей - РИА Новости, 11.02.2026
09:57 11.02.2026
В Минтруде рассказали о прибавке к пенсии для многодетных матерей
В Минтруде рассказали о прибавке к пенсии для многодетных матерей
общество, россия, антон котяков, пособие по безработице
Общество, Россия, Антон Котяков, Пособие по безработице
В Минтруде рассказали о прибавке к пенсии для многодетных матерей

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прибавка к пенсии для матерей более четырех детей после перерасчета составила в среднем 2 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
С начала 2026 года уход за всеми детьми учитывается в стаж без ограничений. Ранее засчитывалось максимум шесть лет - то есть уход за четырьмя детьми.
"По нашей оценке, в среднем это (перерасчет - ред.) дало прибавку порядка 2 тысяч рублей в месяц к пенсии многодетным матерям", - сказал Котяков на заседании комитета по социальной политики в Государственной думе РФ.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Госдуме рассказали о выплатах семьям с детьми в 2026 году
22 декабря 2025, 02:19
 
