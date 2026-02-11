В Минтруде рассказали о прибавке к пенсии для многодетных матерей

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прибавка к пенсии для матерей более четырех детей после перерасчета составила в среднем 2 тысячи рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

С начала 2026 года уход за всеми детьми учитывается в стаж без ограничений. Ранее засчитывалось максимум шесть лет - то есть уход за четырьмя детьми.