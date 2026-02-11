В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составляет около 9,6 тысячи рублей без районных коэффициентов, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

Согласно федеральному закону о страховых пенсиях, с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексирован на 7,6%.