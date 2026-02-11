https://ria.ru/20260211/pensiya-2073550742.html
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году - РИА Новости, 11.02.2026
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составляет около 9,6 тысячи рублей без районных коэффициентов, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 11.02.2026
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году
Говырин: размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 9,6 тысячи рублей