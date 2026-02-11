Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/pensiya-2073550742.html
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году - РИА Новости, 11.02.2026
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составляет около 9,6 тысячи рублей без районных коэффициентов, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:58:00+03:00
2026-02-11T02:58:00+03:00
общество
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_0:92:3312:1955_1920x0_80_0_0_a8f0d72bd3610daf1d81e9c675e19ad1.jpg
https://ria.ru/20260209/pensija-2073091878.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962982128_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_2a1771383340557f5d23b47920c06607.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году

Говырин: размер фиксированной выплаты к пенсии составляет 9,6 тысячи рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составляет около 9,6 тысячи рублей без районных коэффициентов, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9584,69 рублей без районных коэффициентов", - сказал Говырин.
Согласно федеральному закону о страховых пенсиях, с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости проиндексирован на 7,6%.
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Пенсии работающих россиян в декабре выросли на 2,8 тысячи рублей
9 февраля, 02:01
 
ОбществоАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала