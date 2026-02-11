https://ria.ru/20260211/pasport-2073556635.html
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС - РИА Новости, 11.02.2026
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС
Нельзя исключать, что непризнание российских небиометрических паспортов расширят на новые страны Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:28:00+03:00
2026-02-11T05:28:00+03:00
2026-02-11T05:28:00+03:00
в мире
польша
дания
германия
кирилл будаев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260210/mid-2073425681.html
польша
дания
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дания, германия, кирилл будаев, евросоюз
В мире, Польша, Дания, Германия, Кирилл Будаев, Евросоюз
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС
Климов: в ЕС могут расширить ограничения на российские небиометрические паспорта