Рейтинг@Mail.ru
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/pasport-2073556635.html
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС - РИА Новости, 11.02.2026
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС
Нельзя исключать, что непризнание российских небиометрических паспортов расширят на новые страны Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:28:00+03:00
2026-02-11T05:28:00+03:00
в мире
польша
дания
германия
кирилл будаев
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260210/mid-2073425681.html
польша
дания
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дания, германия, кирилл будаев, евросоюз
В мире, Польша, Дания, Германия, Кирилл Будаев, Евросоюз
МИД не исключает расширения ограничений российских 5-летних паспортов в ЕС

Климов: в ЕС могут расширить ограничения на российские небиометрические паспорта

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нельзя исключать, что непризнание российских небиометрических паспортов расширят на новые страны Евросоюза, сообщил в интервью РИА Новости директор Консульского департамента МИД Алексей Климов.
"Учитывая проводимую властями европейских государств линию на ужесточение режима въезда и пребывания наших граждан, нельзя исключать, что эта практика в ближайшей перспективе будет распространена и на другие страны ЕС", - сказал Климов.
Он напомнил, что ранее решения о непризнании российских небиометрических паспортов сроком действия пять лет приняли правительства Польши, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Франции, Чехии и Эстонии.
В декабре старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев сообщал РИА Новости, что Мадрид с высокой вероятностью введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство по российским загранпаспортам старого образца сроком действия пять лет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД призвал россиян проверять возможные ограничения при поездках в ЕС
10 февраля, 13:04
 
В миреПольшаДанияГерманияКирилл БудаевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала