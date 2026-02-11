Рейтинг@Mail.ru
Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 11.02.2026 (обновлено: 12:07 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/pashinjan-2073614916.html
Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах
Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах - РИА Новости, 11.02.2026
Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что купил онлайн-уроки игры на ударных музыкальных инструментах за 250 долларов. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:06:00+03:00
2026-02-11T12:07:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063927494_0:92:2977:1767_1920x0_80_0_0_5e8b0da440eeb4a50d7377effd764561.jpg
https://ria.ru/20260130/pashinyan-2071360460.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063927494_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_9570e05a61770844210d60fa4fa07c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах

Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах за $250

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что купил онлайн-уроки игры на ударных музыкальных инструментах за 250 долларов.
"Я не играю… Я учусь играть. Есть онлайн-платформа с очень талантливым музыкантом и очень талантливым учителем… Я предполагаю, что он не знает о моем участии или, может, знает. Онлайн-платформа платная. Я еще в прошлом году, в июне, после получения этого подарка (ударного музыкального инструмента - ред.), заплатил 250 долларов за год и участвую в этих курсах", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
Он сообщил, что занимается рано утром или поздно вечером и может поделиться с желающими информацией об этих курсах.
Пашинян 30 января сыграл на ударных музыкальных инструментах во время организованного им концерта в одном из ресторанных комплексов Еревана. Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
Никол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Пашинян сыграл на ударных инструментах на концерте в Ереване
30 января, 23:59
 
В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала