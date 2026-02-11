https://ria.ru/20260211/pashinjan-2073614916.html
Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах
Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах - РИА Новости, 11.02.2026
Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах
11.02.2026. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что купил онлайн-уроки игры на ударных музыкальных инструментах за 250 долларов.
ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что купил онлайн-уроки игры на ударных музыкальных инструментах за 250 долларов.
"Я не играю… Я учусь играть. Есть онлайн-платформа с очень талантливым музыкантом и очень талантливым учителем… Я предполагаю, что он не знает о моем участии или, может, знает. Онлайн-платформа платная. Я еще в прошлом году, в июне, после получения этого подарка (ударного музыкального инструмента - ред.), заплатил 250 долларов за год и участвую в этих курсах", - заявил Пашинян
в интервью общественному телевидению Армении
.
Он сообщил, что занимается рано утром или поздно вечером и может поделиться с желающими информацией об этих курсах.
Пашинян 30 января сыграл на ударных музыкальных инструментах во время организованного им концерта в одном из ресторанных комплексов Еревана
. Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.