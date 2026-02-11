Пашинян купил онлайн-уроки игры на ударных инструментах

ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что купил онлайн-уроки игры на ударных музыкальных инструментах за 250 долларов.

"Я не играю… Я учусь играть. Есть онлайн-платформа с очень талантливым музыкантом и очень талантливым учителем… Я предполагаю, что он не знает о моем участии или, может, знает. Онлайн-платформа платная. Я еще в прошлом году, в июне, после получения этого подарка (ударного музыкального инструмента - ред.), заплатил 250 долларов за год и участвую в этих курсах", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении

Он сообщил, что занимается рано утром или поздно вечером и может поделиться с желающими информацией об этих курсах.

Пашинян 30 января сыграл на ударных музыкальных инструментах во время организованного им концерта в одном из ресторанных комплексов Еревана . Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.