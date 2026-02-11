Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе

"Предельная площадь новостройки составит 26,5 тысячи квадратных метров. В проекте будут учтены современные требования к жилым объектам: на первом этаже расположат колясочные, лифтовые холлы, комнаты консьержа, а также помещения общественного назначения. Помимо дома, на участке в 0,44 гектара появится благоустроенная площадка, где установят освещение, оборудуют тротуары и пространства для детских игр, занятий спортом и отдыха", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.