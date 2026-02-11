https://ria.ru/20260211/ovchinskiy-2073597482.html
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе - РИА Новости, 11.02.2026
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе
На Щёлковском шоссе на востоке Москвы построят дом по программе реновации площадью 26,5 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:20:00+03:00
2026-02-11T12:20:00+03:00
2026-02-11T12:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4a2a0fa1222bf421593e78a85ddbb8e.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65d53edd91d8175777a5a2eb7249e2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе
Овчинский: в Москве построят дом по программе реновации на Щелковском шоссе
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. На Щёлковском шоссе на востоке Москвы построят дом по программе реновации площадью 26,5 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Предельная площадь новостройки составит 26,5 тысячи квадратных метров. В проекте будут учтены современные требования к жилым объектам: на первом этаже расположат колясочные, лифтовые холлы, комнаты консьержа, а также помещения общественного назначения. Помимо дома, на участке в 0,44 гектара появится благоустроенная площадка, где установят освещение, оборудуют тротуары и пространства для детских игр, занятий спортом и отдыха", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как указывается в сообщении, для реализации проекта уже подготовлен градостроительный план земельного участка для территории по адресу: Щёлковское шоссе, земельный участок 92/6.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.