Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ovchinskiy-2073597482.html
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе - РИА Новости, 11.02.2026
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе
На Щёлковском шоссе на востоке Москвы построят дом по программе реновации площадью 26,5 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:20:00+03:00
2026-02-11T12:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4a2a0fa1222bf421593e78a85ddbb8e.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988652213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65d53edd91d8175777a5a2eb7249e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: дом по программе реновации построят на Щелковском шоссе

Овчинский: в Москве построят дом по программе реновации на Щелковском шоссе

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. На Щёлковском шоссе на востоке Москвы построят дом по программе реновации площадью 26,5 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Предельная площадь новостройки составит 26,5 тысячи квадратных метров. В проекте будут учтены современные требования к жилым объектам: на первом этаже расположат колясочные, лифтовые холлы, комнаты консьержа, а также помещения общественного назначения. Помимо дома, на участке в 0,44 гектара появится благоустроенная площадка, где установят освещение, оборудуют тротуары и пространства для детских игр, занятий спортом и отдыха", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как указывается в сообщении, для реализации проекта уже подготовлен градостроительный план земельного участка для территории по адресу: Щёлковское шоссе, земельный участок 92/6.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала