Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова
Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова - РИА Новости, 11.02.2026
Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова
Сибирская отшельница Агафья Лыкова, живущая на территории заповедника "Хакасский", зимует вместе с помощницей по хозяйству, с ней все в порядке, сообщил РИА... РИА Новости, 11.02.2026
агафья лыкова
КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Сибирская отшельница Агафья Лыкова, живущая на территории заповедника "Хакасский", зимует вместе с помощницей по хозяйству, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости директор заповедника Виктор Непомнящий.
Непомнящий рассказал, что находится на связи с Лыковой
"Пока все нормально, зимует. Вопросов не возникало... Я с ней на связи, с ней временно помощница (по хозяйству - ред.)", - сказал собеседник агентства.
На вопрос агентства о самочувствии таежной отшельницы директор заповедника ответил, что у нее здоровье по возрасту.
Агафья - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Отшельница до сих пор живет в тайге.