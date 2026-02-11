Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова

КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Сибирская отшельница Агафья Лыкова, живущая на территории заповедника "Хакасский", зимует вместе с помощницей по хозяйству, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости директор заповедника Виктор Непомнящий.

Непомнящий рассказал, что находится на связи с Лыковой

"Пока все нормально, зимует. Вопросов не возникало... Я с ней на связи, с ней временно помощница (по хозяйству - ред.)", - сказал собеседник агентства.

На вопрос агентства о самочувствии таежной отшельницы директор заповедника ответил, что у нее здоровье по возрасту.