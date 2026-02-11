Рейтинг@Mail.ru
Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова
06:23 11.02.2026
Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова
Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова
Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова
Сибирская отшельница Агафья Лыкова, живущая на территории заповедника "Хакасский", зимует вместе с помощницей по хозяйству, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости директор заповедника Виктор Непомнящий.
агафья лыкова
https://ria.ru/20250904/lykova-2039648238.html
2026
Новости
агафья лыкова
Агафья Лыкова
Директор заповедника рассказал, как зимует таежная отшельница Лыкова

РИА Новости: отшельница Агафья Лыкова зимует вместе с помощницей по хозяйству

КРАСНОЯРСК, 11 фев - РИА Новости. Сибирская отшельница Агафья Лыкова, живущая на территории заповедника "Хакасский", зимует вместе с помощницей по хозяйству, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости директор заповедника Виктор Непомнящий.
Непомнящий рассказал, что находится на связи с Лыковой.
"Пока все нормально, зимует. Вопросов не возникало... Я с ней на связи, с ней временно помощница (по хозяйству - ред.)", - сказал собеседник агентства.
На вопрос агентства о самочувствии таежной отшельницы директор заповедника ответил, что у нее здоровье по возрасту.
Агафья - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Отшельница до сих пор живет в тайге.
Как сейчас живет отшельница Агафья Лыкова
4 сентября 2025, 19:46
 
Агафья Лыкова
 
 
