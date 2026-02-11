https://ria.ru/20260211/otravleniya-2073585122.html
В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления, сообщил источник
В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления, сообщил источник
Шесть детей пермского детсада госпитализированы после обнаружения кишечной инфекции в детском саду в Перми, симптомы отравления выявлены у 25 воспитанников,... РИА Новости, 11.02.2026
РИА Новости: в детсаду в Перми 6 детей госпитализировали с кишечной инфекцией