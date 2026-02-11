В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления, сообщил источник

ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Шесть детей пермского детсада госпитализированы после обнаружения кишечной инфекции в детском саду в Перми, симптомы отравления выявлены у 25 воспитанников, сообщил РИА Новости осведомленный источник в правоохранительных структурах.