В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления, сообщил источник
10:11 11.02.2026 (обновлено: 15:01 11.02.2026)
В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления, сообщил источник
происшествия
пермь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления, сообщил источник

РИА Новости: в детсаду в Перми 6 детей госпитализировали с кишечной инфекцией

Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
Здание детского сада №394 в Перми, откуда шесть детей попали в больницу из-за отравления
ПЕРМЬ, 11 фев - РИА Новости. Шесть детей пермского детсада госпитализированы после обнаружения кишечной инфекции в детском саду в Перми, симптомы отравления выявлены у 25 воспитанников, сообщил РИА Новости осведомленный источник в правоохранительных структурах.
Ранее краевое управление Роспотребнадзора сообщило о зафиксированных в пермском детском саду №394 случаях кишечной инфекции. Число заболевших детей не уточнялось. По данным ведомства, сейчас в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия.
"Шесть детей госпитализированы, симптомы отравления у 25", - рассказал собеседник.
