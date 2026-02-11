Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили, почему нельзя копить дни отпуска - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 11.02.2026 (обновлено: 06:23 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/otpusk-2073553309.html
В Госдуме объяснили, почему нельзя копить дни отпуска
В Госдуме объяснили, почему нельзя копить дни отпуска - РИА Новости, 11.02.2026
В Госдуме объяснили, почему нельзя копить дни отпуска
Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:48:00+03:00
2026-02-11T06:23:00+03:00
общество
екатерина стенякина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777470698_0:276:3068:2002_1920x0_80_0_0_2ebe2594002878eaa3eef48f91d6202e.jpg
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067389768.html
https://ria.ru/20251226/gosduma-2064922340.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777470698_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_20ac0ed84331b264c40d7137151de6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатерина стенякина, госдума рф
Общество, Екатерина Стенякина, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, почему нельзя копить дни отпуска

Стенякина: в случае спора работник не получит компенсацию за накопленный отпуск

© Depositphotos.com / AllaSerebrina Шляпа и очки, оставленные у бассейна
Шляпа и очки, оставленные у бассейна - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Шляпа и очки, оставленные у бассейна . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право", — сказала агентству Стенякина.
Женщины с колясками в парке - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуме предложили включить декретный отпуск в отработку для целевиков
12 января, 15:20
Депутат отметила, что в таких ситуациях возможно полное или частичное лишение компенсации за "накопленные" отпуска, и соответствующие прецеденты в судебной практике уже были.
"Существует практика, когда при увольнении сотрудника работодатель обычно выплачивает денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска", — уточнила Стенякина.
Вместе с тем, по словам парламентария, на практике встречаются ситуации, когда сотрудники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70-80 дней отдыха, а при увольнении рассчитывают получить за них значительную сумму.
Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим только в исключительных случаях.
"Кроме того, Трудовой кодекс прямо запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Кадровые службы, как правило, строго следят за графиками отпусков и напоминают сотрудникам об отдыхе, поскольку за нарушения этих норм работодателю грозят серьезные штрафы", — заключила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Госдуму внесли проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты
26 декабря 2025, 16:00
 
ОбществоЕкатерина СтенякинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала