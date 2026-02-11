В Госдуме объяснили, почему нельзя копить дни отпуска

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Если работник сознательно отказывался от отдыха и годами "копил" отпуск, то в случае судебного спора он может не добиться компенсации, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"В случае судебных споров суды тщательно изучают обстоятельства, по которым отпуск не был использован. Ключевым критерием здесь будет являться позиция работодателя. Если в ходе разбирательства выясняется, что компания не препятствовала уходу в отпуск, соблюдала график и напоминала о праве на отдых, а сотрудник сам добровольно и сознательно отказывался от него, суд может расценить это как нереализованное по личному выбору право", — сказала агентству Стенякина

Депутат отметила, что в таких ситуациях возможно полное или частичное лишение компенсации за "накопленные" отпуска, и соответствующие прецеденты в судебной практике уже были.

"Существует практика, когда при увольнении сотрудника работодатель обычно выплачивает денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска", — уточнила Стенякина.

Вместе с тем, по словам парламентария, на практике встречаются ситуации, когда сотрудники годами не уходят в отпуск, накапливая по 70-80 дней отдыха, а при увольнении рассчитывают получить за них значительную сумму.

Стенякина напомнила, что перенос отпуска на следующий год допустим только в исключительных случаях.