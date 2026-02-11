Рейтинг@Mail.ru
"Мы не против". Орбан внезапно высказался о принятии Украины в ЕС - РИА Новости, 11.02.2026
20:40 11.02.2026
"Мы не против". Орбан внезапно высказался о принятии Украины в ЕС
"Мы не против". Орбан внезапно высказался о принятии Украины в ЕС
Европе следует выбрать долгосрочное сотрудничество с Украиной, а не принятие ее в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 11.02.2026
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз
Орбан назвал верным решением партнерство с Украиной, а не принятие ее в ЕС

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Европе следует выбрать долгосрочное сотрудничество с Украиной, а не принятие ее в ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнерство, а не членство, — это ответственный выбор", — написал он в соцсети X.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 15:50
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
В конце января Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в 2027 году. Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на это, что такой вариант просто невозможен. Против быстрого вступления высказался и его австрийский коллега Кристиан Штокер. Орбан, со своей стороны, заявил, что в Венгрии в ближайшие сто лет не будет такого парламента, который одобрил бы присоединение Украины к ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев
Вчера, 15:16
 
