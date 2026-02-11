Орбан осудил план ЕС частично принять Украину

"Этот новый план является открытым объявлением войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и полны решимости свергнуть венгерское правительство любыми необходимыми средствами. Они хотят, чтобы к власти пришла партия "Тиса", потому что тогда не будет вето, сопротивления и возможности оставаться в стороне от конфликта", - написал Орбан в соцсети Х.

Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.