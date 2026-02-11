https://ria.ru/20260211/orban-2073602474.html
Орбан осудил план ЕС частично принять Украину
БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал план Евросоюза о частичном принятии Украины в ЕС в 2027 году в обход венгерского вето объявлением войны Венгрии.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС
готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине
частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии
с расчетом на то, что Орбан
может проиграть выборы в апреле.
"Этот новый план является открытым объявлением войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и полны решимости свергнуть венгерское правительство любыми необходимыми средствами. Они хотят, чтобы к власти пришла партия "Тиса", потому что тогда не будет вето, сопротивления и возможности оставаться в стороне от конфликта", - написал Орбан в соцсети Х.
По его словам, возможность избежать этого сохранится, если на выборах победит действующая правящая партия "Фидес".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
ранее заявил, что Владимир Зеленский
начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште
был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве
.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя
, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.