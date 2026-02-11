Опрос показал отношение американцев к иммиграционной политике Трампа

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Почти половина американцев относится к иммиграционной политике президента США Дональда Трампа "крайне неодобрительно", сообщил в среду телеканал Почти половина американцев относится к иммиграционной политике президента США Дональда Трампа "крайне неодобрительно", сообщил в среду телеканал NBC со ссылкой на собственный опрос.

"49% взрослых крайне не одобряют то, как Трамп справляется с вопросами безопасности границ и иммиграции по сравнению с 38% прошлым летом и 34% - в апреле", - пишет телеканал, отмечая, что еще 11% в какой-то степени не одобряют иммиграционную политику Белого дома.

Опрос, проведенный для телеканала компанией SurveyMonkey, показал, что 40% американцев поддерживают иммиграционную политику президента. 46% призывают правительства штатов сотрудничать с федеральными властями в некоторых случаях, в то время как 34% считают, что такое сотрудничество необходимо всегда, а еще 20% - никогда.

В то же время 43% опрошенных считают, что в ICE необходимы реформы, а 29% утверждают, что ведомство должно быть упразднено.

При этом 67% американцев говорят, что тактики иммиграционных служб зашли слишком далеко, 23% считают, что те действуют в рамках закона, а 10% - что федеральные агенты работают слишком мягко.