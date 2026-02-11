https://ria.ru/20260211/opros-2073664536.html
Опрос показал отношение американцев к иммиграционной политике Трампа
Опрос показал отношение американцев к иммиграционной политике Трампа
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости.
Почти половина американцев относится к иммиграционной политике президента США Дональда Трампа "крайне неодобрительно", сообщил в среду телеканал NBC
со ссылкой на собственный опрос.
"49% взрослых крайне не одобряют то, как Трамп
справляется с вопросами безопасности границ и иммиграции по сравнению с 38% прошлым летом и 34% - в апреле", - пишет телеканал, отмечая, что еще 11% в какой-то степени не одобряют иммиграционную политику Белого дома.
Опрос, проведенный для телеканала компанией SurveyMonkey, показал, что 40% американцев поддерживают иммиграционную политику президента. 46% призывают правительства штатов сотрудничать с федеральными властями в некоторых случаях, в то время как 34% считают, что такое сотрудничество необходимо всегда, а еще 20% - никогда.
В то же время 43% опрошенных считают, что в ICE необходимы реформы, а 29% утверждают, что ведомство должно быть упразднено.
При этом 67% американцев говорят, что тактики иммиграционных служб зашли слишком далеко, 23% считают, что те действуют в рамках закона, а 10% - что федеральные агенты работают слишком мягко.
Опрос проводился онлайн с 27 января по 6 февраля среди 21 995 американцев старше 18 лет. Погрешность составляет 2,4%.