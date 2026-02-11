https://ria.ru/20260211/opasnost-2073571230.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Курской области, сообщили в среду в оперштабе регионального правительства. РИА Новости, 11.02.2026
