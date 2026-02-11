https://ria.ru/20260211/opasnost-2073550508.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:53:00+03:00
2026-02-11T02:53:00+03:00
2026-02-11T02:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238597_0:136:3129:1896_1920x0_80_0_0_2b87a2308b47827eb14061d2f6f399e7.jpg
https://ria.ru/20260211/opasnost-2073548278.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238597_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bd02fddc8ea0196e48163939a40b3cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области отменили опасность атаки БПЛА