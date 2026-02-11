https://ria.ru/20260211/oon-2073564921.html
Лавров объяснил, чем продиктована политизированность ООН
Лавров объяснил, чем продиктована политизированность ООН - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров объяснил, чем продиктована политизированность ООН
Секретариат ООН является политизированной структурой отчасти из-за правил набора сотрудников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Лавров объяснил, чем продиктована политизированность ООН
Лавров: политизированность ООН продиктована отчасти принципом набора сотрудников