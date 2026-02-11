Рейтинг@Mail.ru
07:34 11.02.2026
Лавров объяснил, чем продиктована политизированность ООН
Секретариат ООН является политизированной структурой отчасти из-за правил набора сотрудников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
россия, нью-йорк (город), москва, сергей лавров, оон
Россия, Нью-Йорк (город), Москва, Сергей Лавров, ООН
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Секретариат ООН является политизированной структурой отчасти из-за правил набора сотрудников, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Раньше надо было каждые пять лет переназначаться. А сейчас постоянные (контракты - ред.). Ты получил постоянный контракт, живешь в Нью-Йорке, у тебя там учатся дети, все пустили корни. Это, конечно, делает ООН, её Секретариат весьма политизированным инструментом", - сказал министр в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи".
По его словам, еще в советские времена Москва пыталась противостоять введению постоянных контрактов.
"Когда в Секретариате в списке написано гражданство "Пакистан/США", всем понятно, что у этого человека тоже где-то учатся дети, есть счет в каком-то американском банке", - подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Многие хотели бы, чтобы ООН перестала существовать, заявил Лавров
РоссияНью-Йорк (город)МоскваСергей ЛавровООН
 
 
