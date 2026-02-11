Рейтинг@Mail.ru
ООН никогда не рассматривала причины конфликта на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
07:27 11.02.2026
ООН никогда не рассматривала причины конфликта на Украине, заявил Лавров
ООН никогда не рассматривала причины конфликта на Украине, заявил Лавров
в мире
республика крым
донбасс
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
стефан дюжаррик
оон
в мире, республика крым, донбасс, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, стефан дюжаррик, оон, мирный план сша по украине
В мире, Республика Крым, Донбасс, Россия, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, ООН, Мирный план США по Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ООН никогда не рассматривала первопричины украинского конфликта, когда в ответ на путч 2014 года граждане Донбасса и Крыма воспользовались своим правом на самоопределение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что принцип самоопределения народов неприменим к Крыму и Донбассу. При этом официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик заявлял о признании ООН права народа Гренландии на самоопределение.
Лавров заявил, что гарантии безопасности Киеву создаются против России
Вчера, 07:26
"Они промолчали, когда путчисты в 2014 году бросили вооруженных бандитов на штурм здания Верховного Совета Крыма, перед этим заявив, что отменяют статус русского языка. Там все было понятно, о чем идет речь, куда все это клонится. Промолчала ООН и когда прошел референдум. По крайней мере, они призывали к какому-то спокойствию. Первопричина той ситуации, созданной, оплаченной и реализованной Западом, организовавшим госпереворот руками украинских неонацистов, никогда вообще даже близко не рассматривалась", - сказал Лавров в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".
Уже при Гутерреше были "многочисленные ситуации, когда не уважать право населения Крыма и юго-востока Украины уже было невозможно". Попытка Секретариата ООН выгораживать тех, кто на Украине "мил и любезен" Западу, оставляет тяжелое впечатление, отметил министр.
"Если ему (Гутеррешу - ред.) обязательно хочется занимать чью-то позицию, лучше всего почитать Устав ООН, где ему запрещено занимать чью-то позицию. От него требуется быть нейтральным и не высказывать своих суждений, тем более о том, какая территория какому государству принадлежит", - добавил министр.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее встретился с генсеком Всемирной Организации Антониу Гутеррешем и выразил ему серьезную озабоченность в связи с высказываниями того по Крыму и Донбассу. В российском постпредстве подчеркнули, что "ни генсекретарь, ни сотрудники его Секретариата не имеют права давать собственную трактовку принципов и норм международного права, тем более избирательную".
Созданный Трампом "Совет мира" не сможет заменить ООН, заявил Лавров
Вчера, 07:24
 
