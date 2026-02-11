ООН никогда не рассматривала причины конфликта на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ООН никогда не рассматривала первопричины украинского конфликта, когда в ответ на путч 2014 года граждане Донбасса и Крыма воспользовались своим правом на самоопределение, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Если ему (Гутеррешу - ред.) обязательно хочется занимать чью-то позицию, лучше всего почитать Устав ООН, где ему запрещено занимать чью-то позицию. От него требуется быть нейтральным и не высказывать своих суждений, тем более о том, какая территория какому государству принадлежит", - добавил министр.