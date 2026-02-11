В России предложили повысить оклады военных на четыре процента

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министерство обороны России предлагает повысить оклады военнослужащих и ряда сотрудников силовых ведомств на 4% с 1 октября 2026 года, следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства РФ.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается повысить с 1 октября 2026 года в 1,04 раза (на 4 процента): размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - указано в пояснительной записке к проекту постановления.

На эту же величину предлагается повысить должностные оклады и оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

В документе указано, что реализация проекта также позволит с 1 октября 2026 года увеличить на 4% размеры пенсий гражданам, уволенным с военной службы.