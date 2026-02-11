https://ria.ru/20260211/okhrannik-2073678709.html
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем - РИА Новости, 11.02.2026
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем
Охранник колледжа в Анапе, где произошла стрельба, поступил как герой, заявила РИА Новости мама одной из студенток. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:58:00+03:00
2026-02-11T15:58:00+03:00
2026-02-11T17:10:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
вениамин кондратьев
нападение в техникуме в анапе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073706882_0:64:988:620_1920x0_80_0_0_2b97d207ff7a1ed913dea07d5b90f842.jpg
https://ria.ru/20260211/anapa-2073663929.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073706882_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_3e5c92939ddf35a57299562c1aef3e81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, краснодарский край, вениамин кондратьев, нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Нападение в техникуме в Анапе
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем
РИА Новости: мать студентки колледжа в Анапе назвала погибшего охранника героем