Рейтинг@Mail.ru
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 11.02.2026 (обновлено: 17:10 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/okhrannik-2073678709.html
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем - РИА Новости, 11.02.2026
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем
Охранник колледжа в Анапе, где произошла стрельба, поступил как герой, заявила РИА Новости мама одной из студенток. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:58:00+03:00
2026-02-11T17:10:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
вениамин кондратьев
нападение в техникуме в анапе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073706882_0:64:988:620_1920x0_80_0_0_2b97d207ff7a1ed913dea07d5b90f842.jpg
https://ria.ru/20260211/anapa-2073663929.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073706882_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_3e5c92939ddf35a57299562c1aef3e81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край, вениамин кондратьев, нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Нападение в техникуме в Анапе
Мать студентки назвала охранника колледжа в Анапе героем

РИА Новости: мать студентки колледжа в Анапе назвала погибшего охранника героем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСитуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Охранник колледжа в Анапе, где произошла стрельба, поступил как герой, заявила РИА Новости мама одной из студенток.
«
"Охранник - наш герой. Он принял все удары на себя", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что во время происшествия ее дочь была в классе, двери забаррикадировала учитель.
По данным кубанского ГУМВД, студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе, пострадали три человека, злоумышленник задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев затем сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести.
Ситуация у Анапского индустриального техникума. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
У техникума в Анапе перекрыли движение после стрельбы
Вчера, 15:01
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайВениамин КондратьевНападение в техникуме в Анапе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала