В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T06:32:00+03:00
происшествия
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижнекамск
