В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Краснодара и Сочи, сообщает Росавиация.

"Аэропорты Краснодара ("Пашковский"), Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.