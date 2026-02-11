Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ogranicheniya-2073543547.html
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 11.02.2026
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T00:40:00+03:00
2026-02-11T00:40:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg
https://ria.ru/20260210/ogranicheniya-2073531746.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_25995c9d6fdba4fae667695a9bf3681e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

© РИА Новости / Филипп Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Филипп Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В аэропорту Волгограда ввели ограничения
Вчера, 22:05
 
СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала