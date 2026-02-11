https://ria.ru/20260211/ogranichenija-2073589471.html
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения - РИА Новости, 11.02.2026
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:54:00+03:00
2026-02-11T09:54:00+03:00
2026-02-11T10:27:00+03:00
общество
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняли временные ограничения